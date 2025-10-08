10:37
Происшествия

Дело «Клоопа». Адвокаты осужденных обжаловали обвинительный приговор

Адвокаты осужденных бывших сотрудников редакции «Клоопа» обжаловали обвинительный приговор. Об этом журналистам сообщил защитник Кайсын Абакиров.

По его словам, в Бишкекский горсуд подана апелляция на обвинительный приговор Первомайского районного суда в отношении четырех бывших сотрудников издания.

Напомним, судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера, которые также проходили обвиняемыми по делу, получили три года пробации.

Судья признал всех виновными в призывах к беспорядкам.

В редакции заявляли, что это наказание последовало за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели никакого отношения. Эти расследования выпускал журналист Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Он ранее подчеркивал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также журналист заявлял, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам.

Обвинительный приговор осудили международные правозащитные организации.
