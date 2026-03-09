11:06
Общество

Дело «Клоопа». Верховный суд рассмотрит апелляцию на обвинения в экстремизме

Верховный суд Кыргызстана сегодня рассмотрит апелляцию редакции «Клооп» на решение Октябрьского райсуда Бишкека о признании материалов, размещенных на его сайте, экстремистскими.

Ранее районная прокуратура обратилась в суд с ходатайством признать материалы «Клоопа», Temirov Live и «Айт Айт Десе» и деятельность их руководителей Рината Тухватшина и Болота Темирова экстремистскими, опираясь на материалы, предоставленные ГКНБ. Суд удовлетворил это ходатайство.

Какие именно материалы изданий суд признал экстремистскими, непонятно, потому что ни в решении суда, ни в экспертизах конкретного перечня публикаций нет.

Напомним, судья Чолпонай Уметалиева приговорила видеооператоров Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера, которые также проходили обвиняемыми по делу, получили три года пробации.

Судья признал всех виновными в призывах к беспорядкам.

В редакции заявляли, что это наказание последовало за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели никакого отношения. Эти расследования выпускал журналист Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Он ранее подчеркивал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также журналист заявлял, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам.

Обвинительный приговор осудили международные правозащитные организации.

25 ноября 2025 года бывшим сотрудникам «Клоопа» изменили приговор с пяти лет колонии на три года пробации, освободив в зале суда.

«Клооп Медиа» — интернет-издание Кыргызстана, основанное в 2007 году Ринатом Тухватшиным и Бектуром Искендером. В 2023 году прокуратура подала иск о ликвидации общественного фонда Kloop Media, обвинив организацию в деятельности, не соответствующей уставным целям. Редакция назвала иск политически мотивированным. В феврале 2024-го суд удовлетворил иск, и организация была ликвидирована как юридическое лицо в Кыргызстане.
