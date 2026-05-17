15:46
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Агент 024

Маки Чуйской области и майское Бостери в фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Ала-Арчинскому ущелью, пробежимся по маковыми полям Чуйской области, доберемся до Иссык-Куля и полюбуемся водопадом на юге республики.

Сразу выбираемся из Бишкека в Сокулукский район. Именно там прогуливался на майских каникулах и делал фотографии Бакыт Шукуралиев. Холмистые взгорья вновь захватили алые поля маков.

Вместе с Русланом Исаковым заберемся глубже в горы — в природный парк «Ала-Арча», где недавно запустили канатную дорогу.

Руслана Исакова
Фото Руслана Исакова. Парк «Ала-Арча», май 2026 года

И еще побудем в ущелье, но уже с другим нашим автором — Евгением Липкиным. Он забрался подальше от проторенных троп отдыхающих там туристов.

Отправляемся на Иссык-Куль. Сергей Ханов сделал фотографии в селе Бостери тоже на майских каникулах.

Перебираемся на южный берег Иссык-Куля. Цветущие каштаны в селе Кызыл-Суу сфотографировал наш постоянный автор Василий Павлов.

Отправляемся на юг республики — в Джалал-Абадскую область. Там на территории Сары-Челекского заповедника находится водопад Кара-Камыш. Он образовался на реке Кара-Суу. Высота падения воды составляет 15-18 метров, что делает его одним из самых впечатляющих водопадов Кыргызстана. Там побывал и сделал видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий, и сделать это просто.

Читайте по теме
Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/373449/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Белки в Бишкеке и водопад в Аламедине: весенние фото и видео читателей 24.kg
Аламединское ущелье и озеро Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg
Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg
Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
Утро на Иссык-Куле и весенний Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Весенний закат и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Мартовский Бишкек и раннее утро на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg
Популярные новости
Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в&nbsp;соцсетях Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в соцсетях
Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на&nbsp;велосипеде Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;Театральной аллее у&nbsp;новых фонтанов снова разрушается брусчатка В Бишкеке на Театральной аллее у новых фонтанов снова разрушается брусчатка
В&nbsp;центре Бишкека люди с&nbsp;инвалидностью не&nbsp;могут проехать через подземный переход В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
15:00
Маки Чуйской области и майское Бостери в фото и видео читателей 24.kg Маки Чуйской области и майское Бостери в фото и видео ч...
14:31
Мальта стала первой страной, которая даст бесплатный доступ к ChatGPT Plus
14:05
Выявлен первый в 2026 году случай заражения человека крысиным гепатитом E
13:31
В ошском жилмассиве «Сары-Зоо» строят новую школу на тысячу ученических мест
13:00
Из Бишкека — в Европу и Amazon. Как Бермет Кошоева строит IT-стартап