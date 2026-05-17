Мальта стала первой страной, которая даст бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Мальта стала первой страной в мире, которая даст гражданам бесплатный доступ к нейросети ChatGPT Plus. Об этом сообщила компания OpenAI.

В рамках проекта «Искусственный интеллект для всех» гражданам будут предоставлять бесплатный доступ к нейросети уже с текущего месяца.

«Каждый гражданин, независимо от его происхождения, получит возможность обрести уверенность и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что OpenAI запустила в США сервис ChatGPT Finance, который позволяет подключать банковские счета и управлять личными финансами через чат-бот. Функция стала доступна подписчикам ChatGPT Pro благодаря партнерству с сервисом финансовых подключений Plaid, который поддерживает более 12 тысяч финансовых учреждений.

В OpenAI заявили, что более 200 миллионов человек ежемесячно задают ChatGPT вопросы, связанные с финансами. Новый сервис, по словам представителей компании, должен предоставить чат-боту больше контекста для таких запросов.