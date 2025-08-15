12:13
Общество

Дело «Клоопа». В отношении сооснователя проекта начато отдельное производство

Уголовное дело в отношении сооснователя медиапроекта «Клооп» Рината Тухватшина выделили в отдельное производство. Об этом сообщили в редакции со ссылкой на адвоката Нурбека Токтакунова.

Юрист отметил, что Ринат Тухватшин «по понятным соображениям находится за пределами страны».

5 августа в Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу в отношении двух бывших операторов «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а также двух бухгалтеров. Прокурор ознакомил фигурантов дела с выдвинутым в их отношении обвинением, а те в свою очередь заявили, что признают вину.

Следующее заседание назначено на 1 сентября.

Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда оба арестованы на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в ГКНБ, после чего были отпущены.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
