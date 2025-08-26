Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму

Сын альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы, обратился к генпрокурору России, главе МИД России и российскому послу в Кыргызстане с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал Baza.
«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (это было видно на кадрах, снятых дроном. — Прим. ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.
Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.
Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — написал Михаил Наговицин.
Напомним, ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают последний ясный день в этом сезоне. Если Наталья Наговицина подаст признаки жизни, то частная компания попробует снять ее с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии.
Однако стало известно, что итальянский пилот отказался от полета из-за сильного тумана.
Отметим, альпинисты из Италии прибыли в Кыргызстан, чтобы спустить с вершины тело своего коллеги — Луки Синигалья. Он погиб, когда пытался помочь российской альпинистке, застрявшей на пике Победы Наталье Наговициной.
Спасателям не удалось добраться до точки, где осталось его тело, потому что не позволили погодные условия и сложность маршрута.
По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.
Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.
Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.
Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.
Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.