11:13
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Происшествия

Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму

Сын альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы, обратился к генпрокурору России, главе МИД России и российскому послу в Кыргызстане с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал Baza.

из архива
Фото из архива. Российская альпинистка Наталья Наговицина

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (это было видно на кадрах, снятых дроном. — Прим. ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.

Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — написал Михаил Наговицин.

Напомним, ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают последний ясный день в этом сезоне. Если Наталья Наговицина подаст признаки жизни, то частная компания попробует снять ее с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии.

Однако стало известно, что итальянский пилот отказался от полета из-за сильного тумана.

Отметим, альпинисты из Италии прибыли в Кыргызстан, чтобы спустить с вершины тело своего коллеги — Луки Синигалья. Он погиб, когда пытался помочь российской альпинистке, застрявшей на пике Победы Наталье Наговициной.

Спасателям не удалось добраться до точки, где осталось его тело, потому что не позволили погодные условия и сложность маршрута.

По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340931/
просмотров: 978
Версия для печати
Материалы по теме
Застрявшая на пике Победы. Из-за тумана отменен вылет итальянского еврокоптера
Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана
Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — МЧС Кыргызстана
Российские Telegram-каналы сообщают о гибели альпинистки Натальи Наговициной
Застрявшая на пике Победы. В спасательной операции участвуют альпинисты Италии
Застрявшая на пике Победы. Решение о прекращении поисков россиянки не поступало
Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. В&nbsp;Сети появилось видео с&nbsp;россиянкой Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
11:11
В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного управления запасами В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного у...
11:10
В городе Ош построят дипломатический городок
11:05
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
10:41
Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР