Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму

Сын альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы, обратился к генпрокурору России, главе МИД России и российскому послу в Кыргызстане с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото из архива. Российская альпинистка Наталья Наговицина

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (это было видно на кадрах, снятых дроном. — Прим. ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.

Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — написал Михаил Наговицин.

Напомним, ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают последний ясный день в этом сезоне. Если Наталья Наговицина подаст признаки жизни, то частная компания попробует снять ее с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии.