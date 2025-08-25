16:19
Происшествия

Застрявшая на пике Победы. Из-за тумана отменен вылет итальянского еврокоптера

В связи с ухудшением погодных условий и возможными рисками альпинисты, ранее планировавшие поднять к пику Победы еврокоптер, отказались от этих планов.

Напомним, ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают последний ясный день в этом сезоне. Если Наталья Наговицина подаст признаки жизни, то частная компания попробует снять ее с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии.

Стало известно, что итальянский пилот отказался от полета. Сейчас в районе горы наблюдается сильный туман.

Отметим, альпинисты из Италии прибыли в Кыргызстан, чтобы спустить с вершины тело своего коллеги — Луки Синигалья. Он погиб, когда пытался помочь российской альпинистке, застрявшей на пике Победы Наталье Наговициной.

Спасателям не удалось добраться до точки, где осталось его тело, потому что не позволили погодные условия и сложность маршрута.

По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
