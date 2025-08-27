Застрявшая на пике Победы. Организатор тура Натальи Наговициной дал комментарий

В туристической компании «Ак-Сай Тревэл» прокомментировали ситуацию с российской альпинисткой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы.

Организаторы тура отметили, что почти две недели шла беспрецедентная спасательная операция.

Фото из архива. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести

«Пик Победы — одна из самых сложных вершин мира. Лавины, резкие перепады температур и разреженный воздух делают любые спасательные операции предельно опасными. По имеющимся данным, с 1955 года с высоты выше 7 тысяч метров на этой горе еще ни разу не удавалось спасти человека.

Наталья Наговицина остается на высоте 7 тысяч 200 метров. Данных о ее состоянии нет. Эвакуация возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким альпинистки», — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын сообщил, что Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы со сломанной ногой, признали пропавшей без вести.

Большие надежды на продолжение спасательной операции возлагались на итальянских верхолазов. Они должны были 25 августа вылететь к месту, где застряла альпинистка. Однако в связи с ухудшением погодных условий и возможными рисками, ранее планировавшие поднять к пику Победы еврокоптер, отказались от этих планов.

По словам Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

В прошлые годы Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.