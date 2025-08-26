19:04
Происшествия

Застрявшая на пике Победы. Следственный комитет РФ подключился к спасению

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС РФ и российским Министерством иностранных дел для содействия спасению альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, о чем представить оперативный доклад.

Напомним, ранее стало известно, что спасательная операция прекращена, а Наталья Наговицина признана пропавшей без вести.

На пике Победы ранее застряла российская альпинистка. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341063/
