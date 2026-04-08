Происшествия

Попыток спустить тело альпинистки Наговициной не будет — глава базового лагеря

Попыток спустить тело Натальи Наговициной не будет. Об этом журналистам сообщил руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

По его словам, это огромная сумма, «если родственники захотят этим заняться, то они будут искать команду высотников акклиматизированных и так далее».

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире

Он подчеркнул, что пик Победы, где погибла альпинистка, — это спортивная гора. Дмитрий Греков добавил, что не пускает туда своих гидов, потому что это очень опасно.

«Победа — это спортивная гора, это на свой страх и риск, только люди сами туда лезут», — сказал он.

Напомним, Наталья Наговицина получила травму ноги после восхождения на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня — на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать. При этом один из них — итальянец Лука Синигалья — скончался 15 августа от переохлаждения.

Ранее Федерация альпинизма России также заявляла, что не может и не будет инициировать возобновление операции по поискам Натальи Наговициной.

12 августа 2025 года на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Все надеялись на то, что женщину смогут спасти. 23 августа МЧС Кыргызстана сообщило, что спасательная операция завершена из-за плохих погодных условий. Однако некоторые коллеги альпинистки продолжили попытки добраться до пика. Но погода не позволила это сделать. 2 сентября президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР Эдуард Кубатов также уведомил, что все спасательные операции по поиску Натальи Наговициной прекращены.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время там погибли более 80 альпинистов.
Материалы по теме
Гибель Натальи Наговицыной не повлияет на поток альпинистов в Кыргызстан
Застрявшая на пике Победы. Федерация альпинизма РФ оценила поиски в $2 миллиона
Спасатели МЧС оказали помощь украинскому туристу в Ала-Арче
Три альпиниста погибли при восхождении на пик «Локомотив» в Казахстане
Застрявшая на пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в Сети
Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими
Жесткая посадка Ми-8. Пострадавших российских спасателей доставят в Москву
Застрявшая на пике Победы. Организатор тура Натальи Наговициной дал комментарий
