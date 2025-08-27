Жесткая посадка Ми-8. Пострадавших российских спасателей доставят в Москву

Двоих российских спасателей, которые пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 при неудачной попытке эвакуировать альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы 16 августа, планируют перевезти из Кыргызстана в Россию. Об этом журналистам сообщили в Посольстве РФ в Бишкеке, отметив, что данный вопрос активно прорабатывается.

«Вопрос перевода двоих спасателей из Киргизии в Россию находится в стадии активной проработки. Их жизни вне опасности, но им нужна квалифицированная медицинская помощь», — сказал представитель дипмиссии.

Сейчас спасатели находятся в одной из больниц Каракола.

Всего во время посадки пострадали пять человек, в том числе два летчика и трое граждан России.

Напомним, жесткая посадка произошла при спуске с пика Победы альпинистов — гражданин Германии и гражданин России получили травмы, еще один человек — итальянец Лука Синигалья — погиб.

Для эвакуации пострадавших был направлен вертолет (бортовой номер 205). Из-за сложных погодных условий геликоптер совершил жесткую посадку. На борту находились экипаж и шесть спасателей, некоторые из них получили травмы.

Для спасательных работ вызвали другой вертолет — Ми-17ВМ.