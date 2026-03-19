Происшествия

Застрявшая на пике Победы. Федерация альпинизма РФ оценила поиски в $2 миллиона

Операция по поискам пропавшей в горах Кыргызстана альпинистки Натальи Наговициной стоит более $2 миллионов. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Последнее фото российской альпинистки Натальи Наговициной во время восхождения на пик Победы

Напомним, Наталья Наговицина получила травму ноги после восхождения на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня — на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать. При этом один из них — итальянец Лука Синигалья — скончался 15 августа от переохлаждения.

Ранее федерация заявляла, что не может и не будет инициировать возобновление операции по поискам Натальи Наговициной.

«Эта операция стоит $2-3 миллиона. Может, если найдется человек, может быть, родственник, кто будет готов рискнуть... Вероятность погибнуть там при этой поисковой операции весьма высокая», — сказал Александр Пятницин.

По его словам, «с такой горы... это все равно что космос».

12 августа 2025 года на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Все надеялись на то, что женщину смогут спасти. 23 августа МЧС Кыргызстана сообщило, что спасательная операция завершена из-за плохих погодных условий. Однако некоторые коллеги альпинистки продолжили попытки добраться до пика. Но погода не позвлила это сделать. 2 сентября президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР Эдуард Кубатов также уведомил, что все спасательные операции по поиску Натальи Наговициной прекращены.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время там погибли более 80 альпинистов.
Материалы по теме
В ущелье Ала-Арча прошел открытый чемпионат Кыргызстана по ледолазанию
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
В городе Ош завершился Кубок мира по горному туризму
В Кыргызстане начнут сотрудничать федерации альпинизма и спортивного туризма
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
Альпинистов могут обязать получать пермит на восхождение выше 6 тысяч метров
Застрявшая на пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в Сети
Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими
Популярные новости
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Деньги &laquo;для государства&raquo; присваивали: в&nbsp;ГКНБ завели дело о&nbsp;коррупции Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Глава ГНС объяснил, почему &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; не&nbsp;проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
