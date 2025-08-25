11:43
Происшествия

Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон

К застрявшей на пике Победы в Кыргызстане альпинистке Наталье Наговициной сегодня направят беспилотник, чтобы оценить ее состояние, сообщили в Федерации альпинизма России.

Спортсменку попробуют спасти, если выяснится, что она жива. В зависимости от этого может быть предпринята еще одна попытка снять Наталью Наговицину при помощи вертолета Eurocopter.

Член Федерации альпинизма РФ Анна Пиунова рассказала, что 25 августа на пике Победы обещают последний ясный день в этом сезоне. Если Наталья Наговицина подаст признаки жизни, то частная компания попробует снять ее с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии.

По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, с высоты, где находится альпинистка, ни разу никого не эвакуировали.

«Сейчас в базовом лагере минус 15 градусов, представляете, что на вершине? Конечно, эвакуировать в таких условиях невозможно», — отметил он.

По его данным, на склоне пика Победы находятся тела по меньшей мере 15 погибших в разные годы.

47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
