Происшествия

Застрявшая на пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в Сети

Последнее фото российской альпинистки Натальи Наговициной во время восхождения на пик Победы появилось в Сети. Telegram-канал Рен ТВ отмечает, что снимки эксклюзивные и находятся в распоряжении редакции.

Рен ТВ
Фото Рен ТВ. Последнее фото с Натальей Наговициной

Отмечается, что на фото Наталья Наговицина уже с травмой ноги. Перелом зафиксирован палкой от палатки. Справа от альпинистки итальянец Лука Синигалья, который погиб, когда пытался помочь россиянке выбраться с вершины.

Читайте по теме
Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением

Наталья Наговицина остается семнадцатый день на высоте 7 тысяч 200 метров. Облет дрона, который запустили по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, не зафиксировал признаков жизни альпинистки.

Эвакуация была возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Но на пике Победы погодные условия оставались плохими — туман, нулевая видимость и штормовой ветер.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын сообщил, что Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы со сломанной ногой, признали пропавшей без вести.

Большие надежды на продолжение спасательной операции возлагались на итальянских верхолазов. Они должны были 25 августа вылететь к месту, где застряла альпинистка. Однако в связи с ухудшением погодных условий и возможными рисками ранее планировавшие поднять к пику Победы еврокоптер отказались от этих планов.

По словам Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
