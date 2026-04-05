Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета

Вооруженные силы США уничтожили в Иране два собственных транспортных самолета MC-130J во время операции по спасению пилота ранее сбитого в ИРИ самолета F-15E. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Фото СМИ. Иранские СМИ публикуют фото одного из уничтоженных американцами транспортного самолета MC-130J

Ранее Вашингтон направил спецназ в Иран, чтобы спасти двух американских военных, которые катапультировались из сбитого F-15. Эвакуировать его должны были два борта, но они оказались заблокированы.

Для вызволения своих военнослужащих ВВС США направил в Иран три новых самолета. Два транспортника, отправленных ранее, взорвали с воздуха, чтобы они не достались иранцам.

Обоих американских лeтчиков уже спасли, ранее сообщал Дональд Трамп. Их вывезли с территории ИРИ.

В Иране заявляют, что США потеряли два вертолета Black Hawk, спасая пилота F-15E.

MC-130J — это специально оснащенные самолеты, используемые для скрытного проникновения и эвакуации войск с территории противника. Стоимость одного борта оценивается в $100 миллионов.

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана в пятницу. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор вооружений — успешно вышли на связь. Позже Вашингтон официально сообщил об их спасении.
Материалы по теме
В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Закрытие Ормузского пролива может охватить всю мировую экономику — ЮНКТАД
Атака на Иран. В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС США и Израиля
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Это рекорд. Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного газа
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
Атака на Иран. Тегеран поразил облачную инфраструктуру Amazon в Бахрейне
