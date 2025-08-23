Операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, полностью прекращена из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Уточняется, что спасательная группа, направлявшаяся к вершине, доставлена на вертолете к южной базе «Энилчек».

Фото из соцсетей Натальи Наговициной. Альпинистка Наталья Наговицина погибла при восхождении на пик Победы

Транспортировать россиянку с пика невозможно. Об этом сообщил начальник базового лагеря Дмитрий Греков.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал он.

Ранее Министерство обороны КР провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли начать ее спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

Альпинистка получила перелом ноги при спуске 12 августа. На следующий день Лука Синигилья и его друг доставили помощь, а позже итальянец скончался.

Несколько дней назад 47-летняя Наталья Наговицина перестала подавать признаки жизни. Профессиональное альпинистское сообщество едино во мнении, что женщина погибла. Шансов остаться в живых у нее практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.