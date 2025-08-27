Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, эти альпинисты при восхождении пересеклись с застрявшей на горе россиянкой Натальей Наговициной, тогда она только поднималась наверх.

Известно, что иранцы начали восхождение на пик Победы 5 августа. Хассан Машхадиоглу был руководителем клуба альпинистов в Иране, а Марьям Пилехвари работала тренером по альпинизму. Это была их третья попытка забраться на вершину горы.

Читайте по теме Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана

«Альпинисты без координации, уведомления Иранской федерации альпинизма и местного лагеря «Южный Иныльчек» самостоятельно пошли на пик Победы. На вершину иранцы поднялись 11 августа, а на следующий день стали возвращаться. В ходе спуска на высоте примерно 7 тысяч 300 метров они пересеклись с россиянкой Натальей Наговициной (которая вскоре сломала ногу и осталась под скалой). Позже были обнаружены вещи, а сами альпинисты пропали», — говорится в сообщении.

Обоих признали погибшими, их поиски также прекращены.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.