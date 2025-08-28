Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением

Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением, отреагировав на многочисленные комментарии с оценкой ситуации вокруг неудавшихся попыток спасти российскую восходительницу Наталью Наговицину, которая, вероятно, погибла при покорении пика Победы.

Фото из архива

«С момента поступления первой информации об инцидентах на пике Победы (7 тысяч 439 метров), связанных с потерей связи с иранскими альпинистами Pilehvari Maryam Abolhassan и Mashhadiaghalou Hassan Seifollah, травмой ноги гражданки РФ Натальи Наговициной и ухудшением состояния здоровья альпиниста из Италии Луки Синигалья (погиб позже), на протяжении всех последующих дней ежедневно проводились брифинги с участием лиц, которые участвовали в поисково-спасательных операциях.

К обсуждению присоединились специалисты, находящиеся на территории страны и за ее пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций и соответствующую подготовку, в том числе акклиматизацию.

В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне. Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам.

Данное мнение сформировано группой альпинистов, участвовавших в спасательной операции, экспертов и специалистов по горе Победа и может не совпадать с мнением общества», — говорится в заявлении.

Его подписали в том числе 14 обладателей звания «Снежный барс».

«Снежный барс» — неофициальный титул (звание) у альпинистов. Точное название жетона, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР.

Наталья Наговицина остается на высоте 7 тысяч 200 метров. Облет дрона, который запустили по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, не зафиксировал признаков жизни альпинистки.

Эвакуация была возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Но на пике Победы погодные условия оставались плохими — туман, нулевая видимость и штормовой ветер.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын сообщил, что Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы со сломанной ногой, признали пропавшей без вести.

Большие надежды на продолжение спасательной операции возлагались на итальянских верхолазов. Они должны были 25 августа вылететь к месту, где застряла альпинистка. Однако в связи с ухудшением погодных условий и возможными рисками ранее планировавшие поднять к пику Победы еврокоптер отказались от этих планов.

По словам Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.