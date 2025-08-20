10:33
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Происшествия

Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин

Министерство обороны Кыргызстана провело операцию по спасению и эвакуации альпинистов в районе пиков Победы и Хан-Тенгри. По данным пресс-службы ведомства, в операции были задействованы военные летчики Сил воздушной обороны КР.

Накануне погода наконец позволила возобновить спасательные работы. Два вертолета Минобороны выполнили шесть вылетов в эпицентр.

Читайте по теме
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности

В базовые лагеря «Южный Энильчек» и «Поляна» доставили 62 спасенных альпинистов, а также туристов и спасателей.

Из лагеря «Северный Энильчек» эвакуированы 30 человек — граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана, а также спущено тело гражданина России Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри.

Часть пострадавших направят в медицинские учреждения Бишкека для оказания квалифицированной помощи.

Ранее сообщалось, что на пике Победы на семь дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340259/
просмотров: 723
Версия для печати
Материалы по теме
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода
Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане
Лавина у подножья пика Победы: очевидцы сняли на видео момент схода снега
Поиск пропавших на пике Победы альпинистов прекращен — МЧС Кыргызстана
Поиски пропавшего на пике Семенова иностранного туриста продолжаются
На пике Победы пропала группа альпинистов
Для защиты альпинистов МЧС купит вертолет и создаст спасательную команду
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
На&nbsp;пляже Иссык-Куля у&nbsp;женщины украли кольца и&nbsp;телефон. Милиция помогла вернуть На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
20 августа, среда
10:29
Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке
10:28
Интрига августа. Где может пройти встреча Путина с Зеленским
10:27
Расчищен от камней участок Арал-Казарман автодороги север — юг
10:19
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
10:11
В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую воду