Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин

Министерство обороны Кыргызстана провело операцию по спасению и эвакуации альпинистов в районе пиков Победы и Хан-Тенгри. По данным пресс-службы ведомства, в операции были задействованы военные летчики Сил воздушной обороны КР.

Накануне погода наконец позволила возобновить спасательные работы. Два вертолета Минобороны выполнили шесть вылетов в эпицентр.

Читайте по теме Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности

В базовые лагеря «Южный Энильчек» и «Поляна» доставили 62 спасенных альпинистов, а также туристов и спасателей.

Из лагеря «Северный Энильчек» эвакуированы 30 человек — граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана, а также спущено тело гражданина России Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри.

Часть пострадавших направят в медицинские учреждения Бишкека для оказания квалифицированной помощи.

Ранее сообщалось, что на пике Победы на семь дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.