Общество

Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной

Для наблюдения за состоянием Натальи Наговициной, которая получила травму и не могла спуститься с пика Победы, привлекали военные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава пресс-службы президента Аскат Алагозов.

«С момента поступления сообщения о том, что альпинистка получила травму и не может спуститься со скалы, соответствующие государственные службы приложили все усилия для ее эвакуации. В том числе привлекли военные БПЛА для ее поисков и оценки состояния», — написал он у себя на странице.

Напомним, ранее стало известно, что спасательную операцию прекратили. Наталью Наговицину признали пропавшей без вести.

На пике Победы ранее застряла российская альпинистка. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у нее практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. 

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
