Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной

Для наблюдения за состоянием Натальи Наговициной, которая получила травму и не могла спуститься с пика Победы, привлекали военные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава пресс-службы президента Аскат Алагозов.
Напомним, ранее стало известно, что спасательную операцию прекратили. Наталью Наговицину признали пропавшей без вести.
На пике Победы ранее застряла российская альпинистка. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.
Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у нее практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость.
Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.