Происшествия

Сели угрожают селам Баткена: министр выехал на опасные участки

Глава МЧС Канатбек Чыныбаев проинспектировал селеопасные участки в Баткенской области и поручил ускорить подготовку защитных мер.

В первую очередь он посетил село Ак-Татыр Баткенского района, где совместно со специалистами рассмотрел вопросы укрепления берегов селепропускного русла и предстоящие работы.

В селе Бужум Суу-Башынского айыл окмоту, где проживает более 13 тысяч человек, обозначена необходимость строительства защитного сооружения для безопасности нового жилого массива. Ранее жители поднимали этот вопрос перед президентом на Народном курултае.

По итогам выезда министр поручил завершить необходимую проектную документацию. После этого по линии МЧС в рамках направления «Защита от селей и паводков» планируется реализация защитных мероприятий.

Далее Канатбек Чыныбаев посетил участок «Ысырык жай» в селе Таян. Там выявлена необходимость строительства селезащитного сооружения протяженностью около 100 метров. Учитывая, что местные власти уже провели проектно-изыскательские работы, МЧС возьмет реализацию проекта под контроль.

Кроме того, рассмотрена ситуация в Кадамджайском районе, где 30 апреля 2026 года сель сошел по руслу Тамаша-Сай, используемому как внутренняя хозяйственная дорога. Это создает повышенную угрозу. На месте вопрос обсудили с акимом района и наметили совместные меры по обеспечению безопасности.
