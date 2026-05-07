Общество

В Сингапуре за буллинг в школе мальчиков будут пороть

В Сингапуре за буллинг в школе мальчиков будут пороть. Об этом сообщает The Guardian.

Министр образования Десмонд Ли заявил, что телесные наказания будут применяться только в том случае, «если все остальные меры окажутся недостаточными, учитывая тяжесть проступка», говорится в публикации.

Фото из The Guardian.

Наказание касается учеников старше девяти лет. Максимум ребенка могут ударить три раза. Решение принимает школа, его должен одобрить директор, а проводить наказание могут только специально назначенные учителя.

Будет учитываться возраст и зрелость ученика, а также то, поможет ли это ему понять серьезность поступка. После наказания за ребенком будут следить и при необходимости направят к психологу.

Девочек наказывать розгами не будут — для них предусмотрены другие меры. Например, оставлять после уроков, временно отстранять от занятий или снижать оценку за поведение.
