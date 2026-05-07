Власть

Россия призвала эвакуироваться из Киева дипломатов других стран

Россия рекомендовала иностранным государствам эвакуировать дипломатов из Киева на фоне риска возможного удара по украинской столице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 4 мая российская сторона направила соответствующую ноту всем аккредитованным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций в Украине.

В Москве утверждают, что «ответный удар» может последовать в случае попыток сорвать мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Поводом для таких заявлений стали слова президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В РФ их расценили как угрозу.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что сокращенный формат парада в Москве — без военной техники — свидетельствует о страхе российских властей перед возможными атаками беспилотников.

Ранее Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая. Киев заявил о готовности прекратить огонь раньше — с полуночи 6 мая — при условии аналогичного шага со стороны Москвы. В тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.
