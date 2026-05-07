В Москве полностью отключат мобильный интернет 9 мая

В Москве 9 мая временно ограничат доступ к мобильному интернету и SMS. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По их данным, меры вводятся «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», приуроченных ко Дню Победы.

Уточняется, что ограничения могут затронуть в том числе доступ к отдельным онлайн-сервисам. При этом в Минцифры заявили, что 7–8 мая отключений мобильного интернета в столице не планируется.

Ранее российские операторы связи предупреждали абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета в Москве и ряде регионов.

Напомним, в последние дни пользователи в разных городах России сообщали о сбоях в работе мобильных приложений, сервисов такси и других онлайн-платформ. Ограничения связывают с усилением мер безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.