Происшествия

Смертельное ДТП в Узбекистане: женщина без прав перевозила 13 детей в «Матизе»

В Навоийской области Узбекистана в результате дорожной аварии погибла женщина, перевозившая воспитанников детского сада. Пострадали дети, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным узбекского издания Kun.uz, авария произошла утром 5 мая. За рулем автомобиля Daewoo Matiz находилась 34-летняя женщина. 

Она везла 13 детей в детский сад, а также своего трехмесячного ребенка.

Во время движения водитель не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Женщина погибла на месте.

В результате аварии дети получили травмы различной степени тяжести. По информации СМИ, один ребенок находится в коме, еще восемь госпитализированы. Остальным оказана медицинская помощь.

Отмечается, что у женщины не было водительских прав.

Несмотря на это, она регулярно перевозила детей в детский сад и развозила их по домам. Родители, как утверждается, не возражали против такой практики.

Подобные случаи в стране уже фиксировались. В 2023 году в Бухара сотрудники службы безопасности дорожного движения остановили легковой автомобиль, в котором перевозили 25 детей. Часть из них находилась в багажнике, остальные — на переднем и заднем сиденьях. По словам водителя, он намеревался развезти воспитанников по домам, так как они жили рядом.

Обстоятельства нынешнего ДТП уточняются.
В Москве полностью отключат мобильный интернет 9 мая
В Сингапуре за буллинг в школе мальчиков будут пороть
В литовской больнице умер кыргызстанец: комментарий МИД КР
Подозреваемую в распространении наркотиков через «закладки» задержали в Бишкеке