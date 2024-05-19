Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял решение направить министра иностранных дел Мохаммада Исхака Дара в Бишкек. Об этом сообщает Radio Pakistan.

Вместе с министром иностранных дел в Кыргызстан отправится федеральный министр по делам Кашмира Амир Мукам. Ожидается, что делегация сегодня вылетит в Бишкек специальным рейсом.

Как подчеркивает издание, несмотря на то что ситуация удовлетворительная и находится под контролем, делегация направляется в Кыргызстан для оказания необходимой помощи и содействия пакистанским студентам.

В ходе визита министр проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кыргызстана и обсудит оказание медицинской помощи пострадавшим студентам. Также будут рассмотрены вопросы безопасного возвращения студентов на родину».

Стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.