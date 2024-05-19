10:44
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял решение направить министра иностранных дел Мохаммада Исхака Дара в Бишкек. Об этом сообщает Radio Pakistan.

Вместе с министром иностранных дел в Кыргызстан отправится федеральный министр по делам Кашмира Амир Мукам. Ожидается, что делегация сегодня вылетит в Бишкек специальным рейсом.

Как подчеркивает издание, несмотря на то что ситуация удовлетворительная и находится под контролем, делегация направляется в Кыргызстан для оказания необходимой помощи и содействия пакистанским студентам.

В ходе визита министр проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кыргызстана и обсудит оказание медицинской помощи пострадавшим студентам.  Также будут рассмотрены вопросы безопасного возвращения студентов на родину».

Стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294378/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты
МИД Пакистана вызвал посла Кыргызстана в Исламабаде
Сообщения о группах пакистанских студентов, намеренных уйти в Казахстан, — фейк
Протесты против иностранцев. ДУМК призывает проявлять терпение и мудрость
Премьер-министр Пакистана выразил обеспокоенность событиями в Бишкеке
Выбитые камнями окна. Как выглядит один из хостелов в Бишкеке после протестов
Посольство Пакистана сообщило об отсутствии жертв среди своих граждан
Во время протестов против иностранцев в Бишкеке пострадали 27 человек
Протест против иностранцев в Бишкеке. Глава ГКНБ сделал заявление по ситуации
Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
19 мая, воскресенье
10:31
Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан
09:59
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 19 мая 1961 года
09:00
Неделя-24. Мэр запретил сотрудникам личные машины и закрыл на ремонт часть улиц
08:25
У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты
18 мая, суббота
23:42
Функция, спасающая от случайных ошибок, появилась в WhatsApp
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:46
МИД Пакистана вызвал посла Кыргызстана в Исламабаде