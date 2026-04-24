Около 40 тысяч иностранных студентов обучается в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.
Ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова добавила, что в том числе около 18 тысяч иностранных студентов учится в медицинских вузах.
Они не уточнили, за какой период озвучены данные.
Напомним, в октябре 2025 года в Бишкеке представили результаты исследования, которые зафиксировали сокращение числа иностранных студентов.
По данным Министерства иностранных дел, в 2025-м выдали в четыре раза меньше студенческих виз типа S по сравнению с предыдущим годом — всего 11 тысяч 645. В том числе сократилось количество заявлений от граждан Индии, Пакистана и Бангладеш.
Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.
Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.
В Ассоциации медицинских высших учебных заведений Кыргызстана заявили, что сегодня наблюдается усиление позиций соседних государств, в частности Узбекистана и Казахстана, которые формируют более предсказуемую и стабильную образовательную среду.
По мнению организации, проведение госаккредитации в период активного набора студентов создает существенные риски, поскольку воспринимается иностранными абитуриентами не как повышение качества, а как признак нестабильности, что фактически формирует антирекламный эффект и приводит к перераспределению студентов в другие страны.