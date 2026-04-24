Около 40 тысяч иностранных студентов обучается в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова добавила, что в том числе около 18 тысяч иностранных студентов учится в медицинских вузах.

Они не уточнили, за какой период озвучены данные.

Напомним, в октябре 2025 года в Бишкеке представили результаты исследования, которые зафиксировали сокращение числа иностранных студентов.

В 2023-2024 учебном году их число уменьшилось на 31 процент. Наибольший отток наблюдали среди студентов из Узбекистана (сокращение на 53 процента) и Индии (на 13 процентов).

По данным Министерства иностранных дел, в 2025-м выдали в четыре раза меньше студенческих виз типа S по сравнению с предыдущим годом — всего 11 тысяч 645. В том числе сократилось количество заявлений от граждан Индии, Пакистана и Бангладеш.

Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.

В Ассоциации медицинских высших учебных заведений Кыргызстана заявили, что сегодня наблюдается усиление позиций соседних государств, в частности Узбекистана и Казахстана, которые формируют более предсказуемую и стабильную образовательную среду.

По мнению организации, проведение госаккредитации в период активного набора студентов создает существенные риски, поскольку воспринимается иностранными абитуриентами не как повышение качества, а как признак нестабильности, что фактически формирует антирекламный эффект и приводит к перераспределению студентов в другие страны.