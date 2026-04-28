Происшествия

Сотрудники детсада подрались на глазах у малышей. Идет доследственная проверка

В УВД Ошской области прокомментировали видео с инцидентом в одном из детских учреждений, где конфликт между заведующим и воспитателем произошел на глазах у малышей.

По данным управления, видео снято в одном из детских садов Узгенского района.

Факт зарегистрирован в Узгенском РОВД, начата доследственная проверка. Опрошены граждане, предположительно причастные к инциденту. Заведующая детским садом и воспитательница заявили, что не имеют никаких жалоб или претензий друг к другу.

Вместе с тем их действия во время работы рассматриваются соответствующими уполномоченными государственными органами.
