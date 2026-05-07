В городе Ош зажгли «Огонь памяти»

В Оше 6 мая в мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась церемония зажжения Вечного огня в рамках международной акции «Огонь памяти».

Частицу огня доставили из Москвы — от Вечного огня у Могила Неизвестного Солдата. В город ее привезли представители общественной организации, а также приглашенные участники акции.

После торжественной встречи на мемориале прошла церемония зажжения огня. В мероприятии приняли участие представители мэрии Оша, ветераны, военнослужащие и жители города.