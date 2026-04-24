Кыргызстан протестировал автомаршрут через Китай до порта Карачи в Пакистане

Кыргызстан успешно реализовал новый пилотный транспортный маршрут по направлению Кыргызстан — Китай — Пакистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По их данным, проект реализован совместно с Ассоциацией международных перевозчиков Кыргызстана в рамках стратегии развития международных транспортных коридоров и обеспечения прямого выхода к мировым морским портам.

Маршрут начинается в Бишкеке и проходит через пункт пропуска Торугарт, далее по направлению Кашгар — Хунджераб — Исламабад — морской порт Карачи.

Общая протяженность пути составляет 3 тысячи 300 километров.

В министерстве отметили, что новый коридор позволит расширить логистические возможности страны, активизировать внешнюю торговлю и обеспечить выход к морским портам.

О запуске маршрута также сообщил чрезвычайный и полномочный посол Альтамаш Вазир Хан на XIII совещании министров транспорта государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«На прошлой неделе грузовой автомобиль, отправившийся из Кыргызстана, успешно прибыл в Пакистан. Министерства двух стран на всех этапах маршрута находились в постоянном контакте с водителями, обеспечивая беспрепятственное и оперативное прохождение маршрута», — отметил дипломат.

Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в сферах транспорта, логистики и торговли.