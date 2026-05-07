Хорошая новость: в Бишкеке в парке Панфилова начали восстанавливать летний театр

В Бишкеке в парке Панфилова начали восстанавливать летний театр. На территории уже демонтирована часть кафе и аттракционов, которые были расположены на участке, где когда-то функционировала сцена и посадочные места.

Старожилы помнят, что в парке Панфилова по выходным играл духовой оркестр. Все желающие могли слушать живую музыку бесплатно. Здесь же была танцевальная площадка и летний театр на 800 посадочных мест.

После реконструкции в одной из самых популярных зон отдыха в центре столицы снова можно будет насладиться игрой музыкантов, посмотреть театральные постановки, посетить концерты.

История парка Панфилова уходит корнями в конец XIX века. Изначально на этом месте в 1879–1880 годах был заложен Казенный сад. Основателем будущего парка был Алексей Фетисов. С годами сад благоустраивался и расширялся, закладывая основу для будущего любимого места отдыха горожан.

Официально парк был основан в 1924 году и носил название «Звезда». Такое имя он получил из-за планировки, выполненной в форме звезды, что и сегодня является одной из его отличительных черт.

Значительные изменения произошли в 1942 году, когда парк был переименован в честь Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова. Тогда же началась первая большая реконструкция территории.