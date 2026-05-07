11:35
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Хорошая новость: в Бишкеке в парке Панфилова начали восстанавливать летний театр

В Бишкеке в парке Панфилова начали восстанавливать летний театр. На территории уже демонтирована часть кафе и аттракционов, которые были расположены на участке, где когда-то функционировала сцена и посадочные места.

Старожилы помнят, что в парке Панфилова по выходным играл духовой оркестр. Все желающие могли слушать живую музыку бесплатно. Здесь же была танцевальная площадка и летний театр на 800 посадочных мест.

После реконструкции в одной из самых популярных зон отдыха в центре столицы снова можно будет насладиться игрой музыкантов, посмотреть театральные постановки, посетить концерты.

История парка Панфилова уходит корнями в конец XIX века. Изначально на этом месте в 1879–1880 годах был заложен Казенный сад. Основателем будущего парка был Алексей Фетисов. С годами сад благоустраивался и расширялся, закладывая основу для будущего любимого места отдыха горожан.

Официально парк был основан в 1924 году и носил название «Звезда». Такое имя он получил из-за планировки, выполненной в форме звезды, что и сегодня является одной из его отличительных черт.

Значительные изменения произошли в 1942 году, когда парк был переименован в честь Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова. Тогда же началась первая большая реконструкция территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373054/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке парк имени Панфилова откроют в майские праздники: поручение мэра
Администрацию парка Панфилова в Бишкеке оштрафовали на 68 тысяч сомов
Аренду оплатили за год вперед. Парк имени Панфилова в Бишкеке просят открыть
Оператора аттракциона в парке Панфилова отправили под домашний арест
Владелец аттракциона, с которого упала девушка в парке Панфилова, признал вину
Мэрия расторгла договор аренды с владельцем аттракциона в парке Панфилова
Инцидент в парке Панфилова. Как на него отреагировал глава кабмина Кыргызстана
Девушка упала с аттракциона: комментарий администрации парка Панфилова
В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Комментарий мэрии
Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
7 мая, четверг
11:29
Хорошая новость: в Бишкеке в парке Панфилова начали восстанавливать летний театр Хорошая новость: в Бишкеке в парке Панфилова начали вос...
11:16
Россия призвала эвакуироваться из Киева дипломатов других стран
10:49
Тысячелетний ледник. Там, где рождается вода для Бишкека
10:48
В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала
10:29
Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур