В литовской больнице умер кыргызстанец: комментарий МИД КР

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало смерть гражданина КР в республиканской больнице города Шауляй (Литва).

«После получения информации о гибели гражданина посольство Кыргызской Республики в Республике Беларусь незамедлительно установило связь с близкими родственниками, сотрудниками больницы для оперативного осуществления всех необходимых процедур, связанных с репатриацией тела погибшего на родину, в том числе с привлечением содействия соотечественников, находящихся на территории Литвы.

В настоящее время посольство КР в Минске совместно с посольством КР в Федеративной Республике Германия продолжает проработку по ускорению вопросов, связанных с репатриацией тела погибшего, оказывает всестороннее консульское содействие, обеспечивает сопровождение всех необходимых процедур, а также поддерживает постоянный прямой контакт с родственниками погибшего», — говорится в сообщении.