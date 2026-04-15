Визово-миграционные вопросы обсудили в МИД Кыргызстана с послом Пакистана

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана Алтамашем Визиром Ханом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы кыргызско-пакистанского сотрудничества в консульской сфере, включая оформление виз и иные аспекты визово-миграционного взаимодействия.

Особое внимание уделено координации в рамках работы по защите прав граждан двух стран, говорится в сообщении.