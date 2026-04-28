Заведующий и воспитатель детского сада подрались на глазах у малышей

В социальных сетях распространяется видео с инцидентом в одном из детских учреждений, где конфликт между заведующим и воспитателем произошел на глазах у малышей.

На видео словесная перепалка между женщинами сотрудниками переросла в драку. Их пытаются разнять другие взрослые. Малыши в это время начали плакать.

Пользователи соцсетей резко осудили произошедшее, отмечая, что подобное поведение со стороны работников дошкольного учреждения недопустимо и может нанести серьезный вред психическому состоянию детей.

Где и когда произошел конфликт, пока не уточняется.