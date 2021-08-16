Коррупция, пытки, взятки. За что задерживают силовиков

В Бишкеке милиционера, вымогавшего взятку, приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов. Он требовал $3 тысячи у мужчины, подозреваемого в половых отношениях с несовершеннолетней девочкой. Оперуполномоченного задержали во время получения денег. Это не первый случай, когда правоохранитель, призванный защищать интересы граждан, сам идет на преступление. За что задерживают сотрудников силовых структур? Журналист 24.kg вспомнил самые громкие дела за последний год.

1 Кража золота в СБНОН Кража золота в СБНОН

В августе 2020 года в Бишкеке были задержаны трое сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. При обыске у милиционеров нашли около 3 килограммов золота и несколько граммов героина.

Правоохранители должны были сдать золото в качестве вещественных доказательств на ответственное хранение, однако этого не сделали.

Сейчас дело рассматривается в суде.

2 Оправдательный приговор Оправдательный приговор

В сентябре 2020 года за вымогательство взятки задержали сотрудника Госкомитета национальной безопасности по Октябрьскому району столицы. Женщина обратилась с заявлением в ГСБЭП. Сотрудник Финпола вымогал у нее $3 тысячи за прекращение уголовного дела по факту подделки документов. Позже уголовное дело расследовала Военная прокуратура.

Спустя девять месяцев Октябрьский районный суд Бишкека вынес по этому делу оправдательный приговор, не найдя в действиях чекиста состава преступления.

Военная прокуратура обжаловала решение первой инстанции в Бишкекском городском суде. Рассмотрение дела продолжается.

3 Коррупция в ГУОБДД Коррупция в ГУОБДД

В октябре 2020 была выявлена коррупционная схема, действовавшая при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию. По подозрению в коррупции задержали заместителя начальника ГУОБДД МВД КР.

Милицейский чиновник Нур Сатыбалдиев систематически получал деньги от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД КР и от действующих сотрудников — за продвижение по службе.

4 Милиционер-вымогатель Милиционер-вымогатель

В ноябре 2020 года за вымогательство взятки был задержан оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека. Милиционер требовал 100 тысяч сомов у подозреваемого в попытке изнасилования женщины. Правоохранитель обещал за эти деньги прекратить досудебное производство.

В итоге Ленинский районный суд приговорил З.Ж. к штрафу в размере 400 тысяч сомов.

5 Чиновники в доле Чиновники в доле

В декабре 2020 года был задержан экс-заместитель председателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. Другой его бывший коллега Болот Суюмбаев объявлен в розыск.

По данным следствия, в 2017 году одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем.

Руководство госкомитета незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию.

Следствие по этому делу еще не завершено.

6 Наркотики в «Девятке» Наркотики в «Девятке»

В декабре 2020 года в Бишкеке задержали сотрудника Девятой службы ГКНБ. У подозреваемого изъяли 10 спичечных коробков с гашишем.

Его подозревают в незаконном распространении наркотиков. В госкомитете сразу отреклись от задержанного, заявив, что он был уволен из органов нацбезопасности по неисполнению пунктов контракта.

7 Вывод денег из страны Вывод денег из страны

В марте 2021 года ГКНБ задержал начальника столичного управления ГСБЭП Нурлана Казакбаева. Ранее спецслужбы возбудили досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР.

По версии следствия, сотрудники Финпола в сговоре с гражданскими лицами организовали схему по отмыванию и выводу из страны крупных сумм денежных средств.

С марта по октябрь 2020 года за пределы КР вывезено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов составляет более 500 миллионов сомов.

За сокрытие всех нарушений должностные лица получили от организаторов канала взятку в размере 180 миллионов сомов.

В мае по этому делу были задержаны еще двое подозреваемых. Следствие до сих пор продолжается.

8 Милицейские пытки Милицейские пытки

В июне текущего года адвокат Александр Типеров обвинил сотрудников УВД Октябрьского района в пытках. Со слов юриста, его подзащитный Владимир Косаш был выпившим, сидел на кухне дома и разделывал ножом мясо. У него начались галлюцинации, и мужчина сам позвонил в милицию. По вызову приехал участковый.

Когда Владимир Косаш вышел из кухни с ножом, участковый бросился на мужчину, они упали на диван, нож порезал руку правоохранителя.

Приехавшие позже другие сотрудники милиции ударили Владимира Косаша головой о стену. Затем его забрали в УВД и продолжили избивать там. В результате у мужчины сломаны ребра, телесные повреждения, образовалась паховая грыжа.

Владимира Косаша осудили на восемь лет тюрьмы за попытку убийства милиционера.

По факту пыток возбуждено уголовное дело.

9 Присвоение денег Присвоение денег

В июле в Бишкеке стало известно, что задержан начальник отдела Главного следственного управления ГКНБ Э.С.

Чекиста подозревают в присвоении $200 тысяч, принадлежащих гражданину Китая. Его отпустили под домашний арест.

По версии следствия, двое граждан Китая написали друг на друга заявления со взаимными претензиями. Они обвинили друг друга в обмане и требовали взыскания ущерба. Один из заявителей признал вину и выразил готовность вернуть деньги. Было принято решение передать деньги через следователя ГКНБ, который написал расписку, что обязуется вручить их второму заявителю. Сумма так называемого долга гражданина Китая перед своим соотечественником составляла $200 тысяч.

Сначала Э.С. водворили в СИЗО ГКНБ, а после того, как сотрудник спецслужб возместил ущерб в размере $100 тысяч, его отпустили под домашний арест.

10 Систематические взятки за свободу Систематические взятки за свободу

В августе сотрудники ГКНБ задержали первого заместителя председателя ГСИН Таалайбека Нуралиева.

По версии следствия, первый заместитель председателя ГСИН систематически получал деньги за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывал незаконные действия среднего руководящего звена ведомства.