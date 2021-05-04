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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано больше 40 тысяч людей

Из зоны приграничного конфликта, по последним данным, эвакуировано 40 тысяч 649 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

«Из Баткенского района эвакуированы 14 тысяч 361 гражданин, из Лейлекского — 26 тысяч 288 граждан. Эвакуированные размещены в Сулюкте, Исфане, Кара-Булаке, Коргоне и других ближайших населенных пунктах», — сказал он.

Замминистра отметил, что всем пострадавшим гражданам оказывается всесторонняя помощь.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 33 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых: школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойканы. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192858/
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