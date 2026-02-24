15:35
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 дома под угрозой

С приближением весны сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу в районах с повышенной угрозой природных явлений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели Баткенского района совместно с представителями местных властей провели обход в верхней зоне Алтын-Бешикского айыл окмоту, где сохраняется риск оползней, камнепадов и селевых потоков.

Профилактические мероприятия прошли в селах Согмент, Жанырык, Сары-Талаа и Кайынды. Жителям разъяснили необходимость временного переселения в безопасные места, выдали индивидуальные предупреждения, а также передали уведомления руководству айыл окмоту.

По данным МЧС, в указанных населенных пунктах имеется 62 хозяйства в зоне повышенной природной опасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363337/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень
Оползень в Ошской области: спасатели срочно выехали проверять угрозу
В Кызыл-Кие родились близнецы: полпред президента посетил обновленный роддом
В Баткене торжественно подняли государственный флаг высотой 35 метров
На кыргызско-таджикской границе установлено почти 116 километров заграждений
Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились. О чем говорили
По меньшей мере 1 тысяча человек погибли в результате оползня в Судане
На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели
МЧС приостановило работы на угледобывающем участке в Нарынской области
В Джумгальском районе сошел оползень: работы на местном предприятии остановили
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
15:33
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 милл...
15:19
Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки
15:14
Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях
15:13
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
15:00
Генпрокуратура: Введение частных судебных исполнителей не несет никаких рисков