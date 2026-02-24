Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 дома под угрозой

С приближением весны сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу в районах с повышенной угрозой природных явлений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели Баткенского района совместно с представителями местных властей провели обход в верхней зоне Алтын-Бешикского айыл окмоту, где сохраняется риск оползней, камнепадов и селевых потоков.

Профилактические мероприятия прошли в селах Согмент, Жанырык, Сары-Талаа и Кайынды. Жителям разъяснили необходимость временного переселения в безопасные места, выдали индивидуальные предупреждения, а также передали уведомления руководству айыл окмоту.

По данным МЧС, в указанных населенных пунктах имеется 62 хозяйства в зоне повышенной природной опасности.