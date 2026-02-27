18:34
Происшествия

Американского тревел-блогера на Lamborghini остановили в Баткенской области

В Баткенской области сотрудники ГУОБДД временно останавливали известного международного тревел-блогера из США Коннора Кампергини во время его поездки по Кыргызстану, однако после беседы с инспекторами блогера отпустили без последствий, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Коннор Кампергини, автор международного проекта Camperghini, прибыл в Кыргызстан на адаптированном для дальних путешествий Lamborghini Urus и планирует проехать все семь регионов страны, знакомясь с ключевыми туристическими маршрутами, природными объектами, местной культурой и инфраструктурой.

По информации Департамента туризма, цель визита блогера — продвижение Кыргызстана как перспективного направления для авто-туризма и устойчивых путешествий за пределами страны. Итоги поездки будут отражены в материалах, которые он разместит на международных платформах своего проекта.

В социальных сетях блогер уже публикует впечатления о Кыргызстане, в том числе о живописных местах и автодорожных маршрутах, которые он исследует в рамках своего путешествия на Lamborghini Urus.

Проект Camperghini ориентирован на аудиторию активных путешественников, интересующихся самостоятельным автомобилным туризмом, и отражает опыт автора в разных странах мира, включая условие дорог, качество отелей, гастрономию и локальную культуру.
