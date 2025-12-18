14:25
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Общество

В Кызыл-Кие родились близнецы: полпред президента посетил обновленный роддом

В Кызыл-Кие Баткенской области родились близнецы — на свет появились два мальчика. С радостным событием семью поздравил полномочный представитель президента в регионе Айбек Шаменов.

Он посетил обновленный Кызыл-Кийский городской родильный дом, который капитально отремонтирован за счет средств республиканского бюджета. Учреждение рассчитано на 70 мест, здесь созданы все необходимые условия для охраны здоровья матерей и новорожденных.

В ходе визита Айбек Шаменов поздравил жительницу города Махбубахан Кулдашеву, которая родила близнецов 17 декабря, вручил подарки и пожелал детям долгой жизни и светлого будущего.

Сообщается, что состояние матери и новорожденных оценивается как хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355084/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене торжественно подняли государственный флаг высотой 35 метров
На кыргызско-таджикской границе установлено почти 116 километров заграждений
Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились. О чем говорили
На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели
На должностных лиц воинской части в Баткенской области возбудили дело
В Баткенской области создали семь искусственных ледников
Взрыв снаряда в Арка. В ЖК просят саперов еще раз проверить приграничные районы
В Баткенской области 31 машину ввезли с нарушениями таможенных правил
В Баткенской области открылся филиал Госагентства по регистрации автотранспорта
Незаконный ввоз $17,7 тысячи пресекли таможенники на КПП «Кызыл-Кия» в Баткене
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
14:13
Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об экономике Кыргызстана Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об...
14:00
Почему подростки одиноки, а быть «идеальным» родителем — опасно
13:47
В Кызыл-Кие родились близнецы: полпред президента посетил обновленный роддом
13:40
Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
13:36
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК