В Кызыл-Кие родились близнецы: полпред президента посетил обновленный роддом

В Кызыл-Кие Баткенской области родились близнецы — на свет появились два мальчика. С радостным событием семью поздравил полномочный представитель президента в регионе Айбек Шаменов.

Он посетил обновленный Кызыл-Кийский городской родильный дом, который капитально отремонтирован за счет средств республиканского бюджета. Учреждение рассчитано на 70 мест, здесь созданы все необходимые условия для охраны здоровья матерей и новорожденных.

В ходе визита Айбек Шаменов поздравил жительницу города Махбубахан Кулдашеву, которая родила близнецов 17 декабря, вручил подарки и пожелал детям долгой жизни и светлого будущего.

Сообщается, что состояние матери и новорожденных оценивается как хорошее.