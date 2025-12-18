В Кызыл-Кие родились близнецы: полпред президента посетил обновленный роддом

В Кызыл-Кие Баткенской области родились близнецы — на свет появились два мальчика. С радостным событием семью поздравил полномочный представитель президента в регионе Айбек Шаменов.
Он посетил обновленный Кызыл-Кийский городской родильный дом, который капитально отремонтирован за счет средств республиканского бюджета. Учреждение рассчитано на 70 мест, здесь созданы все необходимые условия для охраны здоровья матерей и новорожденных.
Сообщается, что состояние матери и новорожденных оценивается как хорошее.