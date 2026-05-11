В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявили факт незаконного хранения наркотиков и оружия в Иссык-Кульской области. Во время обыска у местного жителя обнаружили 109 кустов опийного мака, семена конопли, огнестрельное оружие и боеприпасы без документов.

По факту возбудили уголовное дело по статьям 283 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) и 267 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК КР.Назначены судебно-химические экспертизы изъятых наркотических веществ.