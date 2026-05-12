Общество

В Баткенской области жители подняли вопросы школ, дорог и селезащиты

Полпред президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов провел встречу с жителями Уч-Коргонского айыльного аймака Кадамджайского района.

Как сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента, встреча прошла по поручению главы государства Садыра Жапарова. В ней приняли участие около 300 человек, более 40 жителей озвучили свои вопросы и проблемы.

Основными темами стали строительство школ, детских садов и ФАПов, обеспечение новых жилмассивов электроэнергией, вопросы поливной и питьевой воды, ремонт внутренних дорог и строительство селезащитных дамб.

Часть обращений была решена на месте. По остальным вопросам руководителям профильных госорганов поручили провести дополнительную работу.

Во встрече также участвовали руководители областных учреждений и представители местной власти. В аппарате полпреда отметили, что подобные встречи продолжатся и в других районах и городах Баткенской области.
