В Баткене торжественно подняли государственный флаг высотой 35 метров

В Баткене состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики. Стяг поднят на флагштоке высотой 35 метров под сопровождением военного оркестра, сообщила мэрия города.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Баткенской области Айбек Шаменов, мэр Баткена Сейтек Кулубаев, представители органов власти и жители города.

Выступая на церемонии, глава области отметил, что поднятие государственного флага является символом независимости страны и веры в будущее. По его словам, этот знак призывает каждого гражданина к любви к родине и ответственности за ее развитие.