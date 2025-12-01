Маловодье в Кыргызстане: ледники тают, урожаи падают, свет экономят

В Кыргызстане наступил незапланированный кризис. Эксперты ожидали выход из маловодного цикла в 2025 году, но он только усилился, сократившись до одного года.

Катастрофическое таяние ледников и низкий уровень Токтогульского водохранилища заставили госучреждения экономить энергию, а фермеров — молиться.

Гляциологи и агрономы объяснили 24.kg: почему «весна» в Кыргызстане теперь длится всего неделю, и почему 0,7 миллиметра осадков в октябре привели к необходимости нулевой ставки на капельное орошение.

Как часто накрывает засуха

Об изменении гидрологического цикла в стране говорят давно. Как

заявлял

заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, мы должны были в этом году выйти из маловодного периода, но оно только усилилось.

Бывший директор Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев говорил, что раньше один период длился 12 лет. Потом срок сократился до шести лет.

После маловодного периода в 2020-м эксперты ждали его повторения только в 2026-м.

«Однако 2021-й был крайне сложным, в 2023-м ситуация стала еще хуже, чем в 2021-м. Изменения идут не только по годам, а по месяцам. Поэтому сейчас мы наблюдаем, что цикличность маловодного и многоводного периодов приходит через год», — объяснял он.

Специалист по сельскому хозяйству Алинур Ниязов подтверждает: за последние пять лет маловодье в КР наступало через год — в 2021-м, 2023-м, 2025-м, и предугадать ситуацию, по его мнению, невозможно.

Последствия глобального потепления

Чтобы говорить о цикличности маловодного периода, по словам гляциолога Гулбары Оморовой, надо иметь широкие данные мониторинга.

«Однако сегодня мы сталкиваемся с нехваткой данных, приборов, специалистов и финансирования. Например, в Чуйской области мы ведем наблюдение за тремя ледниками, а нужно увеличить это количество хотя бы до десяти. Центральноазиатский Институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ) изучает ледник Голубина в Ала-Арче и Абрамова в Ошской области, вблизи границы с Таджикистаном. Тянь-Шанский высокогорный научный центр (ТШВНЦ) в Чон-Кызыл-Суу ведет наблюдения за Кара-Баткакским ледником в Иссык-Кульской области. На юге, в Таласе и Баткене мониторинг практически не ведется», — сказала она 24.kg.

Гляциолог озвучила проблему таяния ледников.

Они стали гораздо меньше в объеме и дают резкий, но более короткий пик стока летом.

По ее наблюдениям, осадков с января по март было меньше нормы на 30-40 процентов, особенно в Чуйской и Нарынской областях, в апреле-мае стояла сухая погода, и дефицит влаги составил почти 50 процентов.

«Весеннего паводка в 2025 году почти не было — снега накопилось мало и растаял он на две-три недели раньше, чем обычно. Весеннее снеготаяние фермеры практически пропустили, — сказала она. — Летом, когда мы посетили ледники в Чуйской области, наблюдали их интенсивное таяние и отсутствие существенного накопления снега в их зоне аккумуляции.

Читайте по теме Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут

Если ранее на леднике Адыгене наблюдались 4-5 крупных потоков талой воды и несколько мелких, то в этом году — в разы больше. У многих возникает вопрос: почему при максимальном таянии так мало воды? Лед тает быстро, но и по руслу вода проходит быстро, и, не задерживаясь, уходит в соседние страны. Плюс нужно учитывать, что в жару увеличивается испарение, забор воды растет. Осень 2025-го — тоже одна из самых сухих за последние годы. Такая ситуация и стала причиной маловодья, низкого уровня рек и минимального наполнения Токтогульского водохранилища».

Гулбара Оморова подчеркнула, что глобальное потепление и изменение климата усугубляет ситуацию с маловодьем в Кыргызстане. Повышение температуры ускоряет таяние ледников, уменьшает накопление снега зимой и нарушает режим речных стоков.

Цикл становится короче, однако точную цикличность предсказать сложно.

На вопрос, какие ледники в Кыргызстане уменьшаются быстрее всего, гляциолог ответила, что они сильно деградировали в Таласе: «Осадков в регионе стало меньше, ледники катастрофически отступают. Это и без глубокого мониторинга заметно. В мае, когда мы ездили в Талас, многие фермеры ждали воду и не могли посадить фасоль, а снег растаял еще в апреле».

Гулбара Оморова добавила: ледники питают и грунтовые воды, что является еще одной актуальной проблемой. По ее мнению, нужно усиливать мониторинг ледников и уделять научной работе особое внимание.

Нет снега, нет хлеба

Засушливый период особенно бьет по сельскому хозяйству: страдают посевы, падают урожаи, растут цены.

По словам эксперта Алинура Ниязова, в республике 1 миллион 287 тысяч гектаров пахотных земель, из них 492 тысячи гектаров богарных (без искусственного орошения), где в основном выращивают зерновые или многолетние травы.

Эти земли являются основой продовольственной безопасности по зерну, особенно пшеницы.

«Сейчас потребность Кыргызстана в продовольственной пшенице для муки составляет примерно 850-900 тысяч тонн. Мы производим только около 550-600 тысяч тонн, и большая часть не пригодна для производства муки из-за низкой клейковины. Это зерно в основном уходит на корм, а страна импортирует часть зерна из Казахстана и России», — сказал он 24.kg.

Для обеспечения продовольственной безопасности с учетом изменения климата и периодичности осадков специалист советует переходить на озимые.

«Сейчас у нас почти не бывает весны, мы практически сразу «залетаем» в лето, поэтому вегетационный период сильно сокращается. Яровые культуры попадают под высокий климатический стресс, в период острой потребности во влаге они сталкиваются с весенне-летней засухой. Это приводит к низким урожаям на богаре. Поэтому с советских времен агрономы рекомендовали сеять озимые. Это дает эффективное использование осенней, зимней и ранневесенней влаги, снег является «естественным одеялом». Урожай озимых всегда выше, чем яровых», — говорит Алинур Ниязов.

Дает такие советы и Минводсельхоз. Почему же фермеры им не следуют? Проблема в том, что пахота требует глубокой обработки почвы. В условиях отсутствия осадков земля сухая, при вспашке образуются большие комки, есть сложности с боронованием и посевом. Поэтому фермеры ждут осадков, которые обычно приходятся на ноябрь.

Читайте по теме Нехватка моркови. В Минсельхозе надеются на второй урожай

«В ноябре все пытаются обработать землю, но техника перегружена, и люди просто не успевают. По нашим наблюдениям, только 15 процентов фермеров успевают посеять озимые, и это в основном держатели собственной техники. В этом году вообще никто не сеет — осадков до сих пор нет. Согласно данным сайта «Погода и климат», в 2024-м в октябре выпало около 50 миллиметров осадков, в этом — 0,7 миллиметра, или в 70 раз меньше», — подчеркнул Алинур Ниязов.

По его словам, выходом в такой ситуации может стать технология прямого посева, когда специализированная сеялка закладывает семена в неподготовленную почву и рядом параллельно удобрение. Почву не нужно пахать и бороновать, не приходится и ждать дождей.

Это значительно удлиняет окно посева и позволяет максимально эффективно использовать естественную влагу, особенно в условиях богарного земледелия.

«Если традиционный фермер до сих пор сегодня ничего не посеял, то мы обработали 3,2 тысячи гектаров. Конечно, маловато, но у нас ограниченные ресурсы, техники недостаточно, есть всего 20 таких сеялок, — заметил Алинур Ниязов. — При этом делаем упор на качество продукции. При каждой созданной нами машино-тракторной станции открываем револьверные фонды. Они ежегодно во время сезона финансируют закупку высококачественных, засухоустойчивых, морозостойких семян пшеницы высшей категории, которая дает высокие урожаи и качество».

Учимся экономить воду

Начальник управления по растениеводству, садоводству и кооперации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов рассказал

, что в рамках адаптации отрасли к изменению климата проводят испытания семян засухоустойчивых и жаростойких растений.

В 2025 году, например, подписали дорожную карту с российским центром зерна имени Лукьяненко.

В октябре на сайте центра сообщалось, что заложен первый питомник гибридизации для выведения новых сортов озимой пшеницы российской селекции в Кыргызстане.

В рамках меморандума о сотрудничестве центр выделил восемь новых сортов озимой пшеницы и один сорт озимой тритикале (гибрид пшеницы и ржи). Они станут основой для дальнейшей гибридизации.

Новые сорта будут устойчивыми, урожайными и максимально адаптированными к изменяющимся климатическим условиям и особенностям почв Кыргызстана.

По словам Туратбека Идрисова, в КР также испытывают семена масличных культур, завезенных из США и Европы.

Он добавил, что в республике все активнее используют капельное орошение и дождевальный полив.

«На покупку дождевальных машин и оборудования для капельного орошения фермеры получают льготные кредиты. В 2026 году, если Министерство финансов нас поддержит, предусмотрим нулевую ставку на это. Кроме того, с прошлого года из госбюджета выделяют средства на установку капельного орошения в районах с ограниченным поливом. Желающие фермеры могут заключить договор на данные участки и заниматься растениеводством. Ежегодно 20 процентов полученной прибыли они будут направлять на покрытие стоимости оборудования», — пояснил начальник управления.

По данным Туратбека Идрисова, в планах ежегодно внедрять технологии рационального полива на 2-2,5 тысячи гектаров. Но на некоторых участках затягивается оформление документов.

Читайте по теме Капельное орошение 500 гектаров земли запланировали в Баткенской области

«В 2026-м хотим запустить пилотный проект по капельному орошению 2,5 тысячи гектаров в Иссык-Кульской области. Если пойдет хорошо, распространим опыт на весь регион. Надеемся, это внесет вклад в борьбу с обмелением озера. Капельное орошение повышает урожайность сельхозкультур. Например, при традиционном поливе получают 30-40 тонн моркови с гектара, при капельном — более 70 тонн, а некоторые фермеры получили этой осенью даже 90 тонн», — подчеркнул он.

Очевидно, что не все сельхозпроизводители в стране имеют доступ к качественным семенам, кредитам и новым технологиям. Поэтому в условиях участившихся периодов маловодья остается только молиться всем богам, как это решили сделать в Узбекистане на фоне затяжной засухи.