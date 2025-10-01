10:34
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут

Фото 24.kg. Министр энергетики Таалайбек Ибраев

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью 24.kg признал: Кыргызстан ждет непростая зима. Воды в водохранилищах меньше, импорт электроэнергии растет, а тарифы в ближайшие годы будут повышать ежегодно.

— Сколько ГЭС введут в этом году?

— По плану 17-18 малых станций. Четыре уже заработали. Большинство строится на средства Российско-Кыргызского фонда развития. Государство берет на себя крупные объекты — Орто-Токойскую, Папанскую ГЭС, реконструкцию Лебединовской.

— Не опасно ли так активно строить ГЭС, если воды завтра не будет?

— Наши прадеды говорили: небо не упадет, женщины не перестанут рожать, вода не перестанет течь. Года бывают маловодными или многоводными, но вода никогда не исчезнет. Если она закончится — жизни не будет. 

— Сколько электроэнергии придется покупать за границей?

— В 2024 году импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов. В этом — подписаны контракты на 4,2 — 4,3 миллиарда. Покупаем у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Цена — конфиденциальна, в контракте запрещено разглашать.

— Вы сказали, что зима будет тяжелой. Почему?

— В 2024 году к зиме в водохранилищах было 12,4 миллиарда кубометров воды. Сейчас на 1,6 миллиарда меньше. Это минус 1,6 миллиарда киловатт-часов собственной выработки. Поэтому закупаем больше и просим людей экономить.

— Будут ли отключения?

— Это не отключения, а регулировочные мероприятия. Если перегрузить трансформатор, он сгорит. Один стоит до $700 тысяч и изготавливается четыре месяца. Чтобы этого избежать, ставим 500 тысяч «умных» счетчиков. Они жестко ограничат потребление: если у вас контракт на 5 киловатт, больше не возьмете.

— Тарифы останутся прежними?

— Сегодня у нас себестоимость электроэнергии 2,4 — 2,5 сома, а продаем мы ее дешевле. Это ненормально. Мы приняли тарифную политику до 2030 года. Ежегодно цены будут расти на 10–15 процентов. К 2030 году только выйдем на себестоимость.

— А что с майнингом?

— Крупные дата-центры работают на импортной энергии из России, платят за транзит через Казахстан. Государство получает налоги и плату за транзит. Внутреннюю энергию для майнинга мы не отдаем, ее не хватает.

— Что скажете кыргызстанцам?

— Берегите электроэнергию. Особенно в часы пик. Но со следующего года у нас будет автоматизированная система учета: никаких просьб, только жесткие правила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345439/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной
В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы
Соцучреждения в Кыргызстане проверяют на готовность к зиме
АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму
В Нарыне подорожали услуги для организаций по воде и канализации
Как управлять климатом и получать энергию. Идеи изобретателя из Кыргызстана
Более 31 миллиарда сомов вложит Кыргызстан в модернизацию энергетики
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
1 октября, среда
10:32
Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании...
10:30
Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан
10:14
В КР объем кредитного портфеля клиентов банков увеличился на 26,1 процента
10:13
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
10:00
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут