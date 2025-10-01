Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью 24.kg признал: Кыргызстан ждет непростая зима. Воды в водохранилищах меньше, импорт электроэнергии растет, а тарифы в ближайшие годы будут повышать ежегодно.

— Сколько ГЭС введут в этом году?

— По плану 17-18 малых станций. Четыре уже заработали. Большинство строится на средства Российско-Кыргызского фонда развития. Государство берет на себя крупные объекты — Орто-Токойскую, Папанскую ГЭС, реконструкцию Лебединовской.

— Не опасно ли так активно строить ГЭС, если воды завтра не будет?

— Наши прадеды говорили: небо не упадет, женщины не перестанут рожать, вода не перестанет течь. Года бывают маловодными или многоводными, но вода никогда не исчезнет. Если она закончится — жизни не будет.

— Сколько электроэнергии придется покупать за границей?

— В 2024 году импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов. В этом — подписаны контракты на 4,2 — 4,3 миллиарда. Покупаем у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Цена — конфиденциальна, в контракте запрещено разглашать.

— Вы сказали, что зима будет тяжелой. Почему?

— В 2024 году к зиме в водохранилищах было 12,4 миллиарда кубометров воды. Сейчас на 1,6 миллиарда меньше. Это минус 1,6 миллиарда киловатт-часов собственной выработки. Поэтому закупаем больше и просим людей экономить.

— Будут ли отключения?

— Это не отключения, а регулировочные мероприятия. Если перегрузить трансформатор, он сгорит. Один стоит до $700 тысяч и изготавливается четыре месяца. Чтобы этого избежать, ставим 500 тысяч «умных» счетчиков. Они жестко ограничат потребление: если у вас контракт на 5 киловатт, больше не возьмете.

— Сегодня у нас себестоимость электроэнергии 2,4 — 2,5 сома, а продаем мы ее дешевле. Это ненормально. Мы приняли тарифную политику до 2030 года. Ежегодно цены будут расти на 10–15 процентов. К 2030 году только выйдем на себестоимость.

— А что с майнингом?

— Крупные дата-центры работают на импортной энергии из России, платят за транзит через Казахстан. Государство получает налоги и плату за транзит. Внутреннюю энергию для майнинга мы не отдаем, ее не хватает.

— Что скажете кыргызстанцам?

— Берегите электроэнергию. Особенно в часы пик. Но со следующего года у нас будет автоматизированная система учета: никаких просьб, только жесткие правила.