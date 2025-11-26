Мусульмане Узбекистана проведут молитву о дожде на фоне затяжной засухи

В пятницу, 28 ноября, во всех мечетях Узбекистана состоится коллективная молитва истиска — обращение к Всевышнему с просьбой о ниспослании дождя. Такое решение приняло Управление мусульман Узбекистана из-за затяжной осенней засухи и отсутствия прогнозов на осадки. Об этом сообщают местные СМИ.

По инициативе муфтия Нуриддина Холикназара, после завершения пятничной молитвы верующие совершат двухракаатный намаз-истиска. В управлении отметили, что такая практика — древняя исламская традиция, к которой прибегали в периоды засухи: коллективная мольба, покаяние и просьбы к Аллаху о воде.

Кроме молитвы, в центральных мечетях регионов планируется благотворительная акция: жертвенное мясо будет распределено среди малоимущих семей, сирот, вдов и пожилых людей, потерявших кормильцев.

Также до пятничной молитвы в исламских учебных заведениях, подведомственных управлению, преподаватели и студенты завершат коллективное чтение сборника хадисов Сахих аль‑Бухари. Исторические источники указывают, что именно такое чтение в периоды засухи нередко сопровождалось ниспосланием дождя — по воле Всевышнего.

Ведомство призывает верующих обратиться к Аллаху с мольбой, покаянием и щедрыми поступками. Организаторы подчеркивают, что в трудные для природы времена важны не только духовные практики, но и забота о тех, кто остро нуждается — слабых, малоимущих, одиноких.