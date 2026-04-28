Кыргызстан расширяет экспорт: сельхозпродукция поставляется в 80 стран

Кыргызстан поставляет за рубеж более 60 наименований сельскохозяйственной продукции. География экспорта охватывает свыше 80 государств мира, сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Страны ЕАЭС остаются главными торговыми партнерами республики — на них приходится 51 процент всех зарубежных поставок сельхозпродукции. В денежном выражении экспорт в государства союза достиг 17 миллиардов 100 миллионов сомов.

Россия и Казахстан закупили продукцию на равные суммы — по 7 миллиардов 800 миллионов сомов. Основу экспорта составили мясо-молочные изделия, овощи и фрукты.

Поставки в Беларусь составили 1 миллиард 500 миллионов сомов. В перечне товаров корма, макаронные изделия и мясо-молочная продукция.

В Армению отправили овощи, орехи и мясные изделия на 13 миллионов сомов.

Как отмечается, по итогам 2025-го доля агросектора и перерабатывающей промышленности в общем объеме экспорта республики увеличилась до 13,3 процента. Годом ранее показатель составил 8,8 процента.

Данные показатели подтверждают стабильный рост экспортного потенциала аграрного сектора и перерабатывающей промышленности КР, заявили в ведомстве.