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Экономика

Нехватка моркови. В Минсельхозе надеются на второй урожай

Из-за нехватки моркови по всей стране по поручению заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева были проведены выездные проверки (мониторинг) участков, засеянных морковью для получения второго урожая.  Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в 2025 году в Московском районе Чуйской области морковь была посеяна на общей площади 1 тысяча 293 гектара. Дополнительно, чтобы получить второй урожай, засеяно еще 223 гектара земли: в айыльном аймаке Нарзан — 8 гектаров, в айыльном аймаке Мин-Булак — 215 гектаров.

Эти меры направлены на обеспечение внутреннего спроса и стабилизацию цен на морковь на рынках.

Особое внимание уделяется экономии воды — на этих участках применяется капельное орошение. В целом по району на 1 тысяче 132 гектарах уже установлены капельные системы, что помогает эффективно использовать водные ресурсы и повышает урожайность.

По итогам мониторинга было отмечено, что работы на местах ведутся в плановом режиме. Полученный второй урожай моркови поможет обеспечить внутренний рынок и удовлетворить потребности населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337075/
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