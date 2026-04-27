Фермеры Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники с начала года

С начала 2026 года сельские товаропроизводители Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники. Общая сумма финансирования составила 4 миллиарда сомов, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Государственная поддержка направлена на техническое оснащение и модернизацию машинно-тракторного парка страны. В структуре поставок преобладает спецтехника (571 единица) и транспортные средства (518 единиц). Также фермеры приобрели:

182 трактора;

114 единиц оборудования для перерабатывающей промышленности;

39 сельхозмашин;

3 комбайна.

Проекты реализуют с 2011 года через кредитные линии «Гослизинг-1 — 6» и линию ЕАБР.

Всего за последние 15 лет сельчане получили 11 тысяч 710 единиц техники на общую сумму 32 миллиарда 400 миллионов сомов.

Лидером по обновлению парка в 2026 году остается Чуйская область, куда направили 715 единиц техники. Далее следуют:

Джалал-Абадская область — 209 единиц;

Иссык-Кульская область — 155 единиц;

Ошская область — 126 единиц;

Таласская область — 89 единиц;

Баткенская область — 69 единиц;

Нарынская область — 64 единицы.

В 2025 году лизинг в Кыргызстане заметно вырос: 28 компаний заключили 6,9 тысячи договоров, что в 1,9 раза превысило показатели 2024 года. По данным Национального статистического комитета, суммарная стоимость сделок достигла 14,8 миллиарда сомов, показав двукратный рост. Наибольшая сумма — 8,3 миллиарда сомов — пришлась на приобретение автомобилей. Доля сельскохозяйственной и строительной техники в общем объеме инвестиций сократилась.