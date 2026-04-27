Экономика

Фермеры Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники с начала года

С начала 2026 года сельские товаропроизводители Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники. Общая сумма финансирования составила 4 миллиарда сомов, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Государственная поддержка направлена на техническое оснащение и модернизацию машинно-тракторного парка страны. В структуре поставок преобладает спецтехника (571 единица) и транспортные средства (518 единиц). Также фермеры приобрели:

  • 182 трактора;
  • 114 единиц оборудования для перерабатывающей промышленности;
  • 39 сельхозмашин;
  • 3 комбайна.

Проекты реализуют с 2011 года через кредитные линии «Гослизинг-1 — 6» и линию ЕАБР.

Всего за последние 15 лет сельчане получили 11 тысяч 710 единиц техники на общую сумму 32 миллиарда 400 миллионов сомов.

Лидером по обновлению парка в 2026 году остается Чуйская область, куда направили 715 единиц техники. Далее следуют:

  • Джалал-Абадская область — 209 единиц;

  • Иссык-Кульская область — 155 единиц;

  • Ошская область — 126 единиц;

  • Таласская область — 89 единиц;

  • Баткенская область — 69 единиц;

  • Нарынская область — 64 единицы.

В 2025 году лизинг в Кыргызстане заметно вырос: 28 компаний заключили 6,9 тысячи договоров, что в 1,9 раза превысило показатели 2024 года. По данным Национального статистического комитета, суммарная стоимость сделок достигла 14,8 миллиарда сомов, показав двукратный рост. Наибольшая сумма — 8,3 миллиарда сомов — пришлась на приобретение автомобилей. Доля сельскохозяйственной и строительной техники в общем объеме инвестиций сократилась.

Справка 24.kg

Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с возможностью последующего выкупа, при которой право собственности остается за лизингодателем до окончания договора.
Материалы по теме
Портится урожай. Четыре решения для фермеров во время экстремальной жары
В ЖК предлагают усилить ответственность владельцев скота за потраву посевов
ЖК одобрил законопроект о защите растений и развитии сельского хозяйства
Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств
Депутат ЖК призвала усилить внимание к качеству почвы в сельских округах
Рынок лизинга Кыргызстана вырос почти в два раза и достиг 14,8 миллиарда сомов
В Нарыне создают сельскохозяйственные кластеры на 2 миллиарда сомов
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?
Продбезопасность и доход: что советуют выращивать фермерам Кыргызстана
В Кыргызстане усилили господдержку кооперативов
Популярные новости
Доллар подешевел, как и&nbsp;все основные валюты. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;апреля Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Бизнес
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в&nbsp;Google Pay и&nbsp;платите в&nbsp;одно касание Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
Курортный квартал IRBIS от&nbsp;&laquo;Аврора групп&raquo; меняет подход к&nbsp;курортной недвижимости Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
Анализы на ВИЧ и гепатиты могут стать обязательными для брака в Кыргызстане
«Умные» счетчики заменили 416 инспекторов — Минэнерго
Фермеры Кыргызстана получили в лизинг 1 тысячу 427 единиц техники с начала года
Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого этажа, выписана из больницы
Акыйкатчы обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами