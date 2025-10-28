Минсельхоз Кыргызстана призывает фермеров сеять озимую пшеницу

В Минсельхозе объяснили, почему выгодно сеять озимую пшеницу.

Там отмечают, что озимая пшеница дает до 20 процентов больше урожая по сравнению с яровой. А высокий урожай — это высокий доход. На качественное зерно всегда сохраняется стабильный спрос.

Период вегетации у озимой пшеницы начинается раньше, чем у яровой, и она созревает быстрее. Это дает возможность либо получить второй урожай, либо раньше освободить поле для других культур.

Осенью в почве больше влаги, чем весной. Это способствует хорошему прорастанию семян и формированию сильной корневой системы, которая помогает растению пережить засушливый период.

Озимые культуры успевают использовать осенние осадки и тепло для накопления питательных веществ, что положительно влияет на их рост и развитие. Кроме того, осенью меньше сорняков, что упрощает борьбу с ними. Посев осенью снижает весеннюю нагрузку на фермеров и позволяет своевременно выполнять другие важные сельскохозяйственные работы.