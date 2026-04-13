Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств

В сельскохозяйственной переписи в Кыргызстане задействовали около 7 тысяч человек, в том числе около 4,5 тысячи переписчиков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Зайнидин Жумалиев.
По его словам, с 20 марта переписчики охватили 1 миллион 351 тысячу 824 домохозяйства.
«Это действительно огромная цифра. Большинство граждан отнеслись к кампании с пониманием, но были и трудности, некоторые домохозяйства пришлось посещать несколько раз. Возможно, люди были на работе или на выезде. Перепись окончили 9 апреля. Сейчас обрабатываем полученную информацию. Для анализа понадобится время. Через неделю планируем озвучить предварительные цифры. До 22 апреля должны полностью посчитать», — сказал Зайнидин Жумалиев.
Сельхозперепись проводят один раз в десять лет, она является общенациональной. Однако последние 22 года ее не проводили.
Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:
- численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
- виды и объемы сельскохозяйственного производства;
- наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
- поголовье скота и домашней птицы;
- особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.