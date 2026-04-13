12:38
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств

В сельскохозяйственной переписи в Кыргызстане задействовали около 7 тысяч человек, в том числе около 4,5 тысячи переписчиков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Зайнидин Жумалиев.

По его словам, с 20 марта переписчики охватили 1 миллион 351 тысячу 824 домохозяйства.

«Это действительно огромная цифра. Большинство граждан отнеслись к кампании с пониманием, но были и трудности, некоторые домохозяйства пришлось посещать несколько раз. Возможно, люди были на работе или на выезде. Перепись окончили 9 апреля. Сейчас обрабатываем полученную информацию. Для анализа понадобится время. Через неделю планируем озвучить предварительные цифры. До 22 апреля должны полностью посчитать», — сказал Зайнидин Жумалиев.

Сельхозперепись проводят один раз в десять лет, она является общенациональной. Однако последние 22 года ее не проводили.

Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:

  • численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
  • виды и объемы сельскохозяйственного производства;
  • наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
  • поголовье скота и домашней птицы;
  • особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370094/
просмотров: 150
Версия для печати
13 апреля, понедельник
12:35
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых...
12:26
Соцсектор в Кыргызстане: госрасходы высокие, но результаты скромные
12:23
Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата
12:20
Сельхозперепись в Кыргызстане окончена: охвачено около 1,4 миллиона домохозяйств
12:13
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом